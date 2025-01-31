Астон Вилла интересуется трехкратным победителем Лиги чемпионов в составе Реала

"Астон Вилла" внимательно наблюдает за испанским хавбеком "Пари Сен-Жермен", который до этого провел семь сезонов в мадридском "Реале".

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о том, что 29-летний Марко Асенсио является главным именем в списке трансферных целей "вилланов" этой зимой. Оба клуба уже ведут между собой переговоры относительно его возможного трансфера. Полузащитник склоняется к переезду в Англию.

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Также известно, что "Астон Вилла" связалась с лондонским "Челси" относительно подписания Жоау Феликса, которого высоко оценивает главный тренер команды Унаи Эмери. Спортивный директор бирмингемских "львов" Рамон Мончи в свежем интервью подтвердил, что они заинтересованы в обоих футболистах.

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Добавим, что в этом сезоне Марко Асенсио забил 2 гола и отдал 4 ассиста в 16 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах. По версии сайта Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.