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Манчестер Юнайтед связался с Баварией по поводу их перспективного форварда
Игрок изъявил желание покинуть немецкий клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" связался с мюнхенской "Баварией" по поводу их перспективного форварда.
Согласно информации от журналиста Флориана Плеттенберга, английский топ-клуб заинтересован в аренде 19-летнего Матиса Теля, если команду покинет Маркус Рашфорд или Алехандро Гарначо.
Сообщается, что представители "МЮ" ведут переговоры с мюнхенским клубом. Лондонский "Тоттенхэм", который тоже интересуется нападающим, и сделал предложение о трансфере, пока что ожидает ответа от Матиса Теля, поскольку он вместе с агентами хочет пересмотреть и другие доступные варианты. За ним следит семь разных клубов.
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Заметим, что 19-летний француз в целом провел 83 матча за "Баварию" во всех турнирах, отметившись 16 голами и 7 результативными передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
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