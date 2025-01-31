Манчестер Юнайтед связался с Баварией по поводу их перспективного форварда

"Манчестер Юнайтед" связался с мюнхенской "Баварией" по поводу их перспективного форварда.

Согласно информации от журналиста Флориана Плеттенберга, английский топ-клуб заинтересован в аренде 19-летнего Матиса Теля, если команду покинет Маркус Рашфорд или Алехандро Гарначо.

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Сообщается, что представители "МЮ" ведут переговоры с мюнхенским клубом. Лондонский "Тоттенхэм", который тоже интересуется нападающим, и сделал предложение о трансфере, пока что ожидает ответа от Матиса Теля, поскольку он вместе с агентами хочет пересмотреть и другие доступные варианты. За ним следит семь разных клубов.

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Заметим, что 19-летний француз в целом провел 83 матча за "Баварию" во всех турнирах, отметившись 16 голами и 7 результативными передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.