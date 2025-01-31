Им интересовался Арсенал. Талант Русенборга останется в клубе до лета

Талант норвежского "Русенборга", которым интересовался лондонский "Арсенал", останется в клубе до лета.

Авторитетный журналист Дэвид Орнштейн из издания The Atheltic сообщил, что, как ожидается, 18-летний Сверре Нюпан останется в "Русенборге" до конца текущего сезона, несмотря на интерес от нескольких европейских команд.

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В частности, наибольший интерес к игроку, кроме "канониров", проявлял "Манчестер Сити" и "Жирона", которая входит в холдинг "City Football Group", но ни один из клубов не достиг договоренности по зимнему трансферу. Норвежец будет играть за "Русенборг" в 2025 году и будет разбирать параллельно свое будущее, смотря на доступные варианты.

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В прошлом году Сверре Нюпан забил 8 голов и отдал 10 ассистов в 33 матчах за клуб во всех турнирах. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.