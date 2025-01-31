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Арне Слот отреагировал на желание судейских чиновников увидеть Салаха в местном чемпионате

Англия

Тренер мерсисайдцев прокомментировал текущую ситуацию с контрактом главной звезды команды

Арне Слот отреагировал на желание судейских чиновников увидеть Салаха в местном чемпионате

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот отреагировал на комментарии министра спорта Саудовской Аравии о том, что они хотели бы видеть Мохамеда Салаха в их чемпионате.

"Было бы очень странно, если бы кто-то сказал, что не хочет иметь Мохамеда Салаха в своей команде. Он играет на очень высоком уровне на протяжении многих лет, что все клубы мира, пожалуй, хотят его подписать".

"Он обязательно примет лучшее решение для себя и, надеюсь, для нас также. Я думаю, что он может справиться и без моих советов, как он делал это раньше. Мы хотим, чтобы он продлил свой контракт с "Ливерпулем". Это очевидно", — добавил Слот.

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Напомним, что действующий контракт Мохамеда Салаха с "Ливерпулем" истекает летом 2025 года. 32-летний египтянин провел 381 матч в составе "красных", отметившись 234 голами и 105 ассистами.

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Ливерпуль Мохамед Салах Арне Слот
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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