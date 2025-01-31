Манчестер Юнайтед рассматривает вариант с подписанием главного таланта Спортинга

"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность подписания главного таланта лиссабонского "Спортинга". В клубе ждут лета, чтобы сделать запрос по 17-летнему Жеованни Кенда.

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Как отмечает журналист Дэвид Орнштейн из издания The Athletic, руководство "красных дьяволов" еще не направляло никакого официального предложения "Спортингу", однако они внимательно следят за игроком. Считается, что цена трансфера может составить около 40 миллионов евро. К футболисту также проявляют интерес другие европейские клубы, но между ними не происходило никаких конкретных переговоров.

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Добавим, что в этом сезоне Жеовани Кенда забил 2 гола и отдал 6 ассистов в 34 матчах за "Спортинг" во всех турнирах.