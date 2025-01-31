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Бенфика заинтересована в аренде защитника Манчестер Юнайтед

Англия

Голландец может временно покинуть Олд Траффорд

Бенфика заинтересована в аренде защитника Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Будущее левого защитника "Манчестер Юнайтед" Тайрелла Маласии в команде остается неопределенным.

По информации Фабрицио Романо, нидерландец может покинуть "Олд Траффорд" на правах аренды. Одним из вариантов продолжения карьеры для Маласии может стать переход в "Бенфику". Однако, кроме "орлов", есть и другие клубы, которые интересуются футболистом.

Маласия в текущем сезоне за "Манчестер Юнайтед" сыграл 9 матчей - 360 минут.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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