Торино близок к подписанию хавбека из Челси

"Торино" находится на финальной стадии переговоров по трансферу итальянского полузащитника Чезаре Казадеи из "Челси".

Как пишет Фабрицио Романо, сумма трансфера составит около 13 миллионов евро. Кроме того, в соглашение возможно будет включен пункт об отступных в размере более 20%.

Сам игрок уже согласился на переход в "Торино" и в ближайшее время пройдет медицинское обследование.

Казадеи в текущем сезоне за "Челси" сыграл 6 матчей - 424 минуты.