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Торино близок к подписанию хавбека из Челси

Англия

Казадеи в ближайшее время пройдет медицинское обследование

Торино близок к подписанию хавбека из Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Торино" находится на финальной стадии переговоров по трансферу итальянского полузащитника Чезаре Казадеи из "Челси".

Как пишет Фабрицио Романо, сумма трансфера составит около 13 миллионов евро. Кроме того, в соглашение возможно будет включен пункт об отступных в размере более 20%.

Сам игрок уже согласился на переход в "Торино" и в ближайшее время пройдет медицинское обследование.

Казадеи в текущем сезоне за "Челси" сыграл 6 матчей - 424 минуты.

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Челси (Лондон) Торино Чезаре Казадеи
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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