Борнмут – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Ливерпуль" продолжает свое чемпионское шествие, хотя оно и слегка замедлилось в последнее время. Нет, команда не просела по результатам, но выглядит не столь непобедимой, как несколько месяцев назад.

Удастся ли мерсисайдцам остановить замечательную серию побед "Борнмута"? Похоже, что сейчас "вишни" готовы дать бой любому сопернику, даже потенциальному чемпиону.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 1 февраля.

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