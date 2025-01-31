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Борнмут – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Арне Слота ждет непростой выезд

Борнмут – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" продолжает свое чемпионское шествие, хотя оно и слегка замедлилось в последнее время. Нет, команда не просела по результатам, но выглядит не столь непобедимой, как несколько месяцев назад.

Удастся ли мерсисайдцам остановить замечательную серию побед "Борнмута"? Похоже, что сейчас "вишни" готовы дать бой любому сопернику, даже потенциальному чемпиону.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 1 февраля.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Борнмут" — "Ливерпуль"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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