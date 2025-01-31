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Манчестер Сити отказался от предложения Байера по трансферу хавбека
Макати остается в команде горожан
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" отклонил предложение от "Байера" по трансферу полузащитника Джеймса Макати.
Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола подтвердил эту информацию, отметив, что команда нуждается во всех своих игроках, особенно с учетом плотного графика матчей, включая Клубный чемпионат мира:
"Нам не хватает игроков. У нас также есть чемпионат мира. У нас много игр. Я думаю, что он может играть больше минут. Я хочу, чтобы Макати был здесь", - сказал Гвардиола.
Джеймс в сезоне 2024/25 за "Сити" забил 5 голов в 14 матчах.
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