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Борнмут – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Илья Забарный ждет в гости Салаха и компанию
Getty Images / Global Images Ukraine
Если и играть против главного претендента на чемпионство, то именно сейчас, когда "Борнмут" находится в отличной форме и готов создавать проблемы даже самым грозным соперникам.
Забарный и Хейсен позади, Клюйверт и Уаттара впереди. "Ливерпулю" точно будет непросто в этом матче.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 1 февраля.
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Английская Премьер-лига. 24-й тур.
1 февраля. 17:00. Борнмут. "Виталити Стедиум"
Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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