Борнмут – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Если и играть против главного претендента на чемпионство, то именно сейчас, когда "Борнмут" находится в отличной форме и готов создавать проблемы даже самым грозным соперникам.

Забарный и Хейсен позади, Клюйверт и Уаттара впереди. "Ливерпулю" точно будет непросто в этом матче.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 1 февраля.

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Английская Премьер-лига. 24-й тур.

1 февраля. 17:00. Борнмут. "Виталити Стедиум"

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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