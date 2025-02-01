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Борнмут – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
Обновлено

Илья Забарный ждет в гости Салаха и компанию

Борнмут – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Если и играть против главного претендента на чемпионство, то именно сейчас, когда "Борнмут" находится в отличной форме и готов создавать проблемы даже самым грозным соперникам.

Забарный и Хейсен позади, Клюйверт и Уаттара впереди. "Ливерпулю" точно будет непросто в этом матче.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 1 февраля.

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Английская Премьер-лига. 24-й тур.

1 февраля. 17:00. Борнмут. "Виталити Стедиум"

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Борнмут" — "Ливерпуль"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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