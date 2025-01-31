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Эвертон – Лестер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
"Ириски" расцветают после прихода Мойеса
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный наставник "Эвертона" вернулся и теперь Миколенко и компания выглядит не как претендент на вылет, а как вполне крепкий середняк лиги. Вот только место в таблице пока что рискованное и стоит продолжать путь вверх.
В этот раз у них матч против аутсайдера лиги, поэтому они фавориты и они должны забирать свое.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 1 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на платформе Setanta Sports по подписке.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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