Эвертон – Лестер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Легендарный наставник "Эвертона" вернулся и теперь Миколенко и компания выглядит не как претендент на вылет, а как вполне крепкий середняк лиги. Вот только место в таблице пока что рискованное и стоит продолжать путь вверх.

В этот раз у них матч против аутсайдера лиги, поэтому они фавориты и они должны забирать свое.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 1 февраля.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

1.85 3.60 4.50 Узнать больше

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.