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Ноттингем Форест – Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Нуну Эшпириту Санту попытается дать правильную реакцию на поражение
Getty Images / Global Images Ukraine
В минувшие выходные "Ноттингем Форест" без шансов проиграл "Борнмуту" на выезде с неприличным счетом 5:0. Этот результат стал настоящим шоком, учитывая прагматический футбол "лесников".
Теперь они попытаются ответить на поражение победой и вернуться на победный путь.
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 1 февраля.
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Английская Премьер-лига. 24-й тур.
1 февраля. 14:30. Ноттингем. "Сити Граунд"
Главный судья: Саймон Хупер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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