  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ноттингем Форест – Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ноттингем Форест – Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Нуну Эшпириту Санту попытается дать правильную реакцию на поражение

Ноттингем Форест – Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В минувшие выходные "Ноттингем Форест" без шансов проиграл "Борнмуту" на выезде с неприличным счетом 5:0. Этот результат стал настоящим шоком, учитывая прагматический футбол "лесников".

Теперь они попытаются ответить на поражение победой и вернуться на победный путь.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 1 февраля.

Favbet
2.48
3.45
2.88
Узнать больше

Английская Премьер-лига. 24-й тур.

1 февраля. 14:30. Ноттингем. "Сити Граунд"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча "Ноттингем Форест" — "Брайтон"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Челси продал полузащитника в команду Серии А
yellow-arrow
Вулверхэмптон – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Борнмут – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Ноттингем Форест АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Нуну Эшпириту Санту смотреть футбол онлайн Фабиан Хюрцелер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости