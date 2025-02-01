Ноттингем Форест – Брайтон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В минувшие выходные "Ноттингем Форест" без шансов проиграл "Борнмуту" на выезде с неприличным счетом 5:0. Этот результат стал настоящим шоком, учитывая прагматический футбол "лесников".

Теперь они попытаются ответить на поражение победой и вернуться на победный путь.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 1 февраля.

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Английская Премьер-лига. 24-й тур.

1 февраля. 14:30. Ноттингем. "Сити Граунд"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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