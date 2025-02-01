Вулверхэмптон – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Астон Вилла" в последнее время чрезвычайно нестабильна в своих результатах, поэтому им не удается навязать реальную борьбу за топ-4 и они все еще находятся на 8-й строчке.

Матч против "Вулверхэмптона", который находится в зоне вылета, выглядит как отличный шанс забрать три очка и выиграть в рамках АПЛ впервые с 15 января.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 1 февраля.

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Английская Премьер-лига. 24-й тур.

1 февраля. 19:30. Вулверхэмптон. "Молинью"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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