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Вулверхэмптон – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Унаи Эмери забуксовал
Getty Images / Global Images Ukraine
"Астон Вилла" в последнее время чрезвычайно нестабильна в своих результатах, поэтому им не удается навязать реальную борьбу за топ-4 и они все еще находятся на 8-й строчке.
Матч против "Вулверхэмптона", который находится в зоне вылета, выглядит как отличный шанс забрать три очка и выиграть в рамках АПЛ впервые с 15 января.
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 1 февраля.
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Английская Премьер-лига. 24-й тур.
1 февраля. 19:30. Вулверхэмптон. "Молинью"
Главный судья: Энди Мадли (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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