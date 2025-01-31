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Манчестер Сити хочет оформить трансфер хавбека Порту - горожанам придется выложить немалую сумму
Продолжаются переговоры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" заинтересован в подписании полузащитника "Порту" Нико Гонсалеса. Об этом пишет Фабрицио Романо.
Переговоры между сторонами уже начались. Португальский клуб будет требовать внушительную сумму за трансфер своего игрока.
Отступные за футболиста составляют 60 миллионов евро. Кроме того, существует дополнительное осложнение: "Барселона" имеет право на 40% от суммы любого будущего трансфера Гонсалеса. Это означает, что "Манчестер Сити" придется выложить еще больше денег, чтобы выкупить контракт игрока.
Добавим, что Нико в текущем сезоне забил 7 голов и отдал 6 ассистов в 29 матчах.
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