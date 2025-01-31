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Манчестер Сити хочет оформить трансфер хавбека Порту - горожанам придется выложить немалую сумму

Англия
Обновлено

Продолжаются переговоры

Манчестер Сити хочет оформить трансфер хавбека Порту - горожанам придется выложить немалую сумму

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" заинтересован в подписании полузащитника "Порту" Нико Гонсалеса. Об этом пишет Фабрицио Романо.

Переговоры между сторонами уже начались. Португальский клуб будет требовать внушительную сумму за трансфер своего игрока.

Отступные за футболиста составляют 60 миллионов евро. Кроме того, существует дополнительное осложнение: "Барселона" имеет право на 40% от суммы любого будущего трансфера Гонсалеса. Это означает, что "Манчестер Сити" придется выложить еще больше денег, чтобы выкупить контракт игрока.

Добавим, что Нико в текущем сезоне забил 7 голов и отдал 6 ассистов в 29 матчах.

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Манчестер Сити Порту (Португалия) Нико Гонсалес
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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