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77 млн евро. Форвард клуба АПЛ стал одноклубником Роналду

Англия
Обновлено

Официально

77 млн евро. Форвард клуба АПЛ стал одноклубником Роналду

Фото - Fabrizio Romano

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Колумбийский форвард Джон Дуран, выступавший за "Астон Виллу", присоединился к "Аль-Насру".

Детали договора не сообщаются, но как пишет Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 77 миллионов евро плюс дополнительные бонусы.

Добавим, что в этом сезоне Джон Дуран сыграл в 29-ти матчах "Астон Виллы", в которых забил 12 голов. Transfermarkt оценивает 21-летнего колумбийского нападающего в 40 млн евро.

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Аль-Наср Джон Дуран Астон Вилла
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