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77 млн евро. Форвард клуба АПЛ стал одноклубником Роналду
Официально
Фото - Fabrizio Romano
Колумбийский форвард Джон Дуран, выступавший за "Астон Виллу", присоединился к "Аль-Насру".
Детали договора не сообщаются, но как пишет Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 77 миллионов евро плюс дополнительные бонусы.
A number that carries history and glory at AlNassr ????— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 31, 2025
The iconic No. 9 is back! ????#DuránIsYellow pic.twitter.com/PTyvfllhTS
Добавим, что в этом сезоне Джон Дуран сыграл в 29-ти матчах "Астон Виллы", в которых забил 12 голов. Transfermarkt оценивает 21-летнего колумбийского нападающего в 40 млн евро.
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