77 млн евро. Форвард клуба АПЛ стал одноклубником Роналду

Колумбийский форвард Джон Дуран, выступавший за "Астон Виллу", присоединился к "Аль-Насру".

Детали договора не сообщаются, но как пишет Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 77 миллионов евро плюс дополнительные бонусы.

A number that carries history and glory at AlNassr ????

The iconic No. 9 is back! ????#DuránIsYellow pic.twitter.com/PTyvfllhTS