Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал заблокировал январский трансфер своего полузащитника
Английская команда не хочет терять игрока накануне закрытия трансферного окна
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Потенциальный переход Жоржиньо из "Арсенала" в "Фламенго" отложен на июнь. Клуб и игрок достигли взаимопонимания по финансовым условиям, однако "канониры" сообщили, что не отпустят итальянца до окончания сезона. Об этом сообщает бразильское издание Globo.com.
И хотя "Фламенго" не исключает последней попытки добиться перехода этой зимой, позиция лондонцев остается четкой. Учитывая травмы, в "Арсенале" понимают, что у них недостаточно времени, чтобы найти замену для полузащитника перед закрытием трансферного окна в понедельник. Главный тренер "канониров" Микель Артета рассчитывает на Жоржиньо в матчах Премьер-лиги, Кубка лиги и Лиги чемпионов.
Добавим, что в этом сезоне 33-летний Жоржиньо провел 20 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, забив 1 гол.
Популярное сейчас
- Кто стал соперником команды Довбика? Определились все пары стыковых матчей Лиги Европы
- Реал - Манчестер Сити и не только. Стали известны пары 1/16 финала Лиги чемпионов
- Жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию
- Английский клуб провел переговоры с Динамо по трансферу Бражко
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания