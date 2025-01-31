Арсенал заблокировал январский трансфер своего полузащитника

Потенциальный переход Жоржиньо из "Арсенала" в "Фламенго" отложен на июнь. Клуб и игрок достигли взаимопонимания по финансовым условиям, однако "канониры" сообщили, что не отпустят итальянца до окончания сезона. Об этом сообщает бразильское издание Globo.com.

И хотя "Фламенго" не исключает последней попытки добиться перехода этой зимой, позиция лондонцев остается четкой. Учитывая травмы, в "Арсенале" понимают, что у них недостаточно времени, чтобы найти замену для полузащитника перед закрытием трансферного окна в понедельник. Главный тренер "канониров" Микель Артета рассчитывает на Жоржиньо в матчах Премьер-лиги, Кубка лиги и Лиги чемпионов.

Добавим, что в этом сезоне 33-летний Жоржиньо провел 20 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, забив 1 гол.