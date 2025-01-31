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Астон Вилла ведет переговоры по трансферу вингера Манчестер Юнайтед
Но футболист, похоже, не хочет присоединяться к Астон Вилле
Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла" хотят арендовать левого вингера "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда. Об этом пишет журналист Давид Орнштейн.
Сам Рашфорд желал перейти в "Барселону", но также готов остаться в "Манчестер Юнайтед". Поэтому убедить игрока перейти именно в "Астон Виллу" будет непросто. Однако, тренер английской команды Унаи Эмери лично заинтересован в трансфере Маркуса и готов приложить все усилия для его осуществления.
Рашфорд имеет контракт с "Манчестер Юнайтед", который рассчитан до 30 июня 2028 года.
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