Астон Вилла ведет переговоры по трансферу вингера Манчестер Юнайтед

"Астон Вилла" хотят арендовать левого вингера "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда. Об этом пишет журналист Давид Орнштейн.

Сам Рашфорд желал перейти в "Барселону", но также готов остаться в "Манчестер Юнайтед". Поэтому убедить игрока перейти именно в "Астон Виллу" будет непросто. Однако, тренер английской команды Унаи Эмери лично заинтересован в трансфере Маркуса и готов приложить все усилия для его осуществления.

Рашфорд имеет контракт с "Манчестер Юнайтед", который рассчитан до 30 июня 2028 года.