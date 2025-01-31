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Тоттенхэм ведет переговоры о подписании центрбека Милана
Томори может перейти в АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" активно работает над усилением своей обороны и ведет переговоры с "Миланом" по трансферу центрального защитника Фикайо Томори.
Как пишет Фабрицио Романо, клубы ведут активные переговоры по условиям будущего контракта. Пока что стороны не пришли к согласию относительно окончательной суммы компенсации и структуры сделки.
Томори выступает за "Милан" с 2021 года. Футболист в текущем сезоне сыграл 21 матч, в которых забил 1 результативную передачу.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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