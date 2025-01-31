Тоттенхэм ведет переговоры о подписании центрбека Милана

"Тоттенхэм" активно работает над усилением своей обороны и ведет переговоры с "Миланом" по трансферу центрального защитника Фикайо Томори.

Как пишет Фабрицио Романо, клубы ведут активные переговоры по условиям будущего контракта. Пока что стороны не пришли к согласию относительно окончательной суммы компенсации и структуры сделки.

Томори выступает за "Милан" с 2021 года. Футболист в текущем сезоне сыграл 21 матч, в которых забил 1 результативную передачу.