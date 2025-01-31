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Тоттенхэм ведет переговоры о подписании центрбека Милана

Англия

Томори может перейти в АПЛ

Тоттенхэм ведет переговоры о подписании центрбека Милана

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Тоттенхэм" активно работает над усилением своей обороны и ведет переговоры с "Миланом" по трансферу центрального защитника Фикайо Томори.

Как пишет Фабрицио Романо, клубы ведут активные переговоры по условиям будущего контракта. Пока что стороны не пришли к согласию относительно окончательной суммы компенсации и структуры сделки.

Томори выступает за "Милан" с 2021 года. Футболист в текущем сезоне сыграл 21 матч, в которых забил 1 результативную передачу.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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