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Челси продал полузащитника в команду Серии А

Англия

Не закрепился в Лондоне

Челси продал полузащитника в команду Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Челси" Чезаре Касадеи перейдет в "Торино". Об этом сообщает Николо Скира.

"Пенсионеры" получат за переход 13 миллионов евро. Еще два миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

Также Челси оставил за собой 20% от будущего трансфера итальянца.

Контракт подписан до лета 2029 года. Зарплата Касадеи будет составлять 1,5 млн евро в год. Отмечается, что сегодня, 1 февраля, о трансфере будет сообщено официально.

Итальянец представляет "Челси" с августа 2022 года. Тогда лондонцы выкупили его у "Интера" за 14,86 млн евро. Однако он провел за первую команду всего 17 матчей. Параллельно дважды уходил в аренду в "Рединг" и "Лестер".

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Челси (Лондон) Торино Чезаре Казадеи
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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