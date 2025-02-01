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Челси продал полузащитника в команду Серии А
Не закрепился в Лондоне
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Челси" Чезаре Касадеи перейдет в "Торино". Об этом сообщает Николо Скира.
"Пенсионеры" получат за переход 13 миллионов евро. Еще два миллиона предусмотрены в качестве бонусов.
Также Челси оставил за собой 20% от будущего трансфера итальянца.
Контракт подписан до лета 2029 года. Зарплата Касадеи будет составлять 1,5 млн евро в год. Отмечается, что сегодня, 1 февраля, о трансфере будет сообщено официально.
Итальянец представляет "Челси" с августа 2022 года. Тогда лондонцы выкупили его у "Интера" за 14,86 млн евро. Однако он провел за первую команду всего 17 матчей. Параллельно дважды уходил в аренду в "Рединг" и "Лестер".
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