Ливерпуль отклонил ошеломляющее предложение от Аль-Насра за свою звезду

По информации от издания Daily Mail, "Ливерпуль" отказал "Аль-Насру" в трансфере Дарвина Нуньеса, несмотря на предложение в 70 миллионов фунтов и желание форварда хотя бы обсудить потенциальный переход.

Клуб из Саудовской Про-лиги, в составе которого выступает Криштиану Роналду, был заинтересован в трансфере Нуньеса, прежде чем переключиться на Джона Дурана из "Астон Виллы". Однако "Ливерпуль" моментально отклонил предложение, заявив, что нападающий не продается ни при каких условиях.

По информации The Sun, это решение разочаровало нападающего, ведь он был готов хотя бы выслушать предложение саудовского клуба. Это создает вызов для Арне Слота, которому придется "налаживать мосты" в отношениях с уругвайцем.

В этом сезоне Нуньес не имеет стабильного места в стартовом составе под руководством Слота.

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Напомним, что "красные" приобрели Нуньеса у "Бенфики" в 2022 году за 85 миллионов фунтов, однако его будущее на "Энфилде" будет рассматриваться летом.

В этом сезоне 26-летний форвард сборной Уругвая забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи в 29 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.