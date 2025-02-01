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У футболиста уже есть предложение. Тоттенхэм обратился к защитнику другого лондонского клуба
Выбор за игроком
Getty Images / Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" обратился к защитнику другого лондонского клуба.
По информации Фабрицио Романо, лондонцы обратились к защитнику "Челси" Акселю Дисаси, поскольку нуждаются в новом центральном защитнике.
При этом француз уже согласовал личные условия с "Астон Виллой".
Ожидается, что он вскоре примет решение. Клуб выберет сам футболист.
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Напомним, что в "Тоттенхэме" травмирован центральный защитник Кристиан Ромеро, а также левый защитник Дестини Удоджи и правый Джед Спенс.
В этом сезоне Аксель Дисаси сыграл в 17-ти матчах "Челси", в которых получил 3 жёлтых карточки. К тому же он забил 2 гола и отметился двумя голевыми передачами.
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