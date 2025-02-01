Эдегор оценил будущее противостояние со звездным соотечественником в центральном матче тура в АПЛ

"Арсенал" сыграет с действующим чемпионом "Манчестер Сити" в воскресенье в важном матче за титул.

После сентябрьской ничьей 2:2 на "Этихад" между представителями обеих команд вспыхнула словесная перепалка, во время которой Эрлинг Холанд адресовал Микелю Артете знаменитое "оставайся скромным". В пятницу на пресс-конференции менеджер "Арсенала" заверил, что не воспринял этот выпад как личное оскорбление.

В интервью для Standard Sport Мартин Эдегор также отмечает, что любое соперничество между игроками "Арсенала" и "Сити" ограничивается исключительно событиями на поле.

"Я думаю, что в футболе, особенно в таких матчах, эмоции зашкаливают, адреналин на максимуме, поэтому это нормально. Такое может случаться на поле, но, когда ты уходишь с него, все остается позади. Я не слишком переживаю о таких вещах. Думаю, что когда играешь в больших матчах, то соперничество всегда присутствует. Ты соревнуешься, ты хочешь быть лучшим. Так и должно быть, и порой без напряжения не обойтись. Но при этом многие игроки знакомы по сборным – Англии, Бразилии, ну а я с Эрлингом, но на поле и вне его все немного отличается. Когда выходим на матч - это битва".

Несмотря на уважение вне поля, капитан "Арсенала" надеется победить своего соотечественника в воскресенье, когда состоится ключевой матч в борьбе за титул.



"Арсенал" отстает на шесть очков от лидера чемпионата "Ливерпуля", у которого еще есть игра в запасе. Эдегор считает, что "канонирам" нужно поднять свой уровень, чтобы догнать команду Арне Слота.

"Мы в хорошей позиции, но я чувствую, что у нас есть еще одна передача, еще один уровень, которого мы можем достичь. Надеюсь, мы сможем выйти на свою лучшую форму к концу сезона. Нам нужно двигаться вперед и бороться за большие трофеи, ведь мы все еще в отличной позиции для этого, и именно на этом мы должны сосредоточиться. Это большая цель, о которой я мечтал с детства. Победа в одном из топовых турниров, в частности в Премьер-лиге, всегда была для меня чем-то особенным, поэтому получить этот трофей будет осуществлением самой большой мечты".

Добавим, что в этом сезоне 26-летний норвежский полузащитник забил 2 гола и отдал 6 результативных передач в 23 матчах за "Арсенал" во всех турнирах.