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Астон Вилла близка к аренде нападающего Манчестер Юнайтед
Неужели он начнёт играть?
Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла" близка к аренде нападающего "Манчестер Юнайтед".
Маркус Рашфорд с большей вероятностью вторую часть сезона проведёт в "Астон Вилле".
По информации журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна, между клубами был достигнут значительный прогресс. Но пока ещё аренда не утверждена окончательно.
Журналист написал, что Рашфорда привлекает возможность играть в Лиге чемпионов, и Унаи Эмери полностью поддерживает этот подход.
"Астон Вилла" пытается согласовать финансовые условия для удовлетворения "Юнайтед" в вопросе заработной платы и убедить игрока. Также бирмингемский клуб готов покрыть значительную часть зарплаты нападающего, а также предложить бонусы за результативность. По словам The Athletic, зарплата игрока составляет 325 тысяч фунтов в неделю
Считается, что с "Виллой" будет согласована опция выкупа.
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Напомним, что Рашфорд не участвовал в последних 12-ти матчах "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах. Его контракт с клубом действителен до 2028 года.
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