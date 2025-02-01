АПЛ. Ноттингем Форест – Брайтон 7:0. Такое надо классифицировать как убийство с особой жестокостью

После жесткой пощечины от "Борнмута" в прошлом туре, команда Нуну Эшпириту Санту должна была как-то ответить и реабилитироваться перед собственными болельщиками. Неделю назад "лесники" проиграли 5:0 и подобного выступления на родном стадионе против "Брайтона" они позволить себе не могли. Нужно было напомнить, почему они идут в топ-3 на данный момент, поэтому следует считать, что "Брайтону" не повезло.

Подопечные Хюрцелера вышли на этот матч играть на равных, не боялись отвечать на атаки соперника собственными быстрыми выпадами, однако сегодня все решили детали и уверенность в себе. Этот уровень уверенности у "Ноттинга" уже в какой-то стратосфере, не ниже. С первых минут хозяева поля захватили инициативу и контролировали мяч, периодически создавая остроту, ждать первого гола долго не пришлось.

На 12-й минуте классная атака прошла по правому флангу, где Гиббз Уайт принял передачу из глубины и прострелил в центр в поисках Вуда. До нападающего мяч не дошел, зато Льюис Данк срезал его в собственные ворота. Этот гол задал настроение всему первому тайму. Впоследствии после прямой подачи с углового от Эланги на ближней штанге выскочил Гиббз-Уайт и головой переправил круглого в сетку ворот. А еще через несколько минут Эланга и Айна разыграли свою комбинацию на фланге, Энтони ворвался в штрафную и отдал идеальную передачу на Вуда, которого не успел накрыть ван Хеке. 3:0. Катастрофические для "Брайтона" 3:0.

Конечно, гости также отвечали, самым острым получился удар Уэлбека из-за пределов штрафной, когда от перекладины мяч едва не пересек линию ворот, но на повторе было видно, что где-то 20% круглого все же осталось на той же линии. Поэтому не гол.

Фабиан Хюрцелер должен был реагировать на такое развитие событий. Его команда плывет и в атаке мало что получается. Кроме того проваливается центр поля, где был один Хиншелвуд и это нужно было исправлять. Замены после перерыва были сделаны, но не поздно ли это было? "Лесники" уже играли по счету, они перестали так активно бежать в контратаки и пытались успокоить игру, контролируя ее. Поэтому атаковать ворота Селса стало еще труднее, чем в первой половине.

Зато Эланга продолжил показывать класс. Прошел он нескольких соперников в штрафной площадке и выкатил мяч буквально на пустые ворота Крису Вуду, который оформил уже 16-й гол в АПЛ в этом сезоне. А для Энтони Эланги это уже третий ассист во встрече. Фантастический перформанс.

А даже на этом "лесники" не завершили. После углового Лампти повалил на землю Гиббз-Уайта, поэтому арбитр назначил пенальти, который уверенно исполнил Крис Вуд. Новозеландец оформил хет-трик, это его 17-й гол в сезоне и он сравнялся по этому показателю с Александером Исаком. Это просто фантастика, по-другому и не скажешь.

Под конец игры голкипер и весь "Брайтон" уже полностью поплыли и пропустили еще дважды, последний гол особенно болезненный, ведь Вербрюгген просто подарил его сопернику. Это тот момент, когда "Ноттингем" провел свой лучший матч в сезоне, а "Брайтон" - худший. Это в очередной раз показывает амбиции "лесников", они шутить не собираются и если не за чемпионство, то за Лигу Чемпионов могут зацепиться это точно.

АПЛ, 23-й тур

Стадион: "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Ноттингем Форест" — "Брайтон" 7:0

Голы: Данк (12, автогол), Гиббз-Уайт (25), Вуд (32, 64, 70, с пенальти), Уильямс (90), Жота Силва (90+1)

"Ноттингем Форест": Селс — Миленкович, Мурилло (Боли, 73), Морато — Айна, Андерсон (Сангаре, 82), Данилу (Домингес, 66), Уильямс — Гиббз-Уайт (Жота Силва, 73) — Эланга, Вуд (Авонии, 81)

"Брайтон": Вербрюгген — Уэлтман, ван Хеке, Данк, Лампти — Рюттер, Хиншелвуд (О'Райли, 46) — Минте, Педро (Гомес, 46), Митома (Адингра, 46) — Уэлбек (Фергюсон, 73)

Предупреждения: Мурилло (7) — Уэлбек (11), Хиншелвуд (20), Вербрюгген (90+4)