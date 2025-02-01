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Проверка лидером. Вышел ли против Ливерпуля Илья Забарный?
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
Один из "жарких" матчей АПЛ. "Борнмут" принимает "Ливерпуль".
Украинский защитник Илья Забарный – в стартовом составе "Борнмута".
All set for #BOULIV ???? pic.twitter.com/iFMQVcnP1q— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) February 1, 2025
Стартовый состав "Ливерпуля"
Our team to take on the Cherries ???????? #BOULIV— Liverpool FC (@LFC) February 1, 2025
Илья Забарный постоянно выходит в основном составе "Борнмута" на матчи АПЛ и проводит полные матчи. В 23-х матчах он получил три жёлтые карточки.
"Борнмут" не проигрывает в АПЛ уже 11 матчей. Последний раз они уступили "Брайтону" на домашнем поле в конце ноября. Более того, это одна из наиболее защищённых команд и пропустила дома 7 голов.
"Ливерпуль" же в этом сезоне АПЛ также продолжает беспроигрышную серию в выездных матчах. 11 матчей - 27 набранных баллов.
Перед матчем "Борнмут" занимает 7-е место с 40-а набранными баллами. "Ливерпуль" - лидер турнирной таблицы с 53-мя очками.
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.
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