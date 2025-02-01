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Проверка лидером. Вышел ли против Ливерпуля Илья Забарный?

Англия
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Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени

Проверка лидером. Вышел ли против Ливерпуля Илья Забарный?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Один из "жарких" матчей АПЛ. "Борнмут" принимает "Ливерпуль".

Украинский защитник Илья Забарный – в стартовом составе "Борнмута".

Стартовый состав "Ливерпуля"

Илья Забарный постоянно выходит в основном составе "Борнмута" на матчи АПЛ и проводит полные матчи. В 23-х матчах он получил три жёлтые карточки.

"Борнмут" не проигрывает в АПЛ уже 11 матчей. Последний раз они уступили "Брайтону" на домашнем поле в конце ноября. Более того, это одна из наиболее защищённых команд и пропустила дома 7 голов.

"Ливерпуль" же в этом сезоне АПЛ также продолжает беспроигрышную серию в выездных матчах. 11 матчей - 27 набранных баллов.

Перед матчем "Борнмут" занимает 7-е место с 40-а набранными баллами. "Ливерпуль" - лидер турнирной таблицы с 53-мя очками.

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.

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Илья Забарный
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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