Проверка лидером. Вышел ли против Ливерпуля Илья Забарный?

Один из "жарких" матчей АПЛ. "Борнмут" принимает "Ливерпуль".

Украинский защитник Илья Забарный – в стартовом составе "Борнмута".

Стартовый состав "Ливерпуля"

Our team to take on the Cherries ???????? #BOULIV — Liverpool FC (@LFC) February 1, 2025

Илья Забарный постоянно выходит в основном составе "Борнмута" на матчи АПЛ и проводит полные матчи. В 23-х матчах он получил три жёлтые карточки.

"Борнмут" не проигрывает в АПЛ уже 11 матчей. Последний раз они уступили "Брайтону" на домашнем поле в конце ноября. Более того, это одна из наиболее защищённых команд и пропустила дома 7 голов.

"Ливерпуль" же в этом сезоне АПЛ также продолжает беспроигрышную серию в выездных матчах. 11 матчей - 27 набранных баллов.

Перед матчем "Борнмут" занимает 7-е место с 40-а набранными баллами. "Ливерпуль" - лидер турнирной таблицы с 53-мя очками.

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.