Тоттенхэм получил второй отказ за 24 часа 

Как сообщает издание The Mirror, "Тоттенхэм" надеялся подписать центрального защитника "Милана" Фикая Томори, однако англичанин отклонил предложение "шпор", так же как это сделал в пятницу форвард "Баварии" Матис Тель.

Теперь "Тоттенхэм" переключил свое внимание на защитника "Челси" Акселя Дисаси.

По сообщению Daily Mail, защитник "Челси" был одним из вариантов для "Тоттенхэма" на случай, если Томори откажет им. "Шпоры" готовы обратиться к Дисаси, учитывая, что "Астон Вилла" и "Вулверхэмптон" также проявляют интерес к французу.

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Напомним, что Дисаси подписал шестилетний контракт с "Челси" в 2023 году после перехода из "Монако" за 38,5 миллиона фунтов стерлингов.