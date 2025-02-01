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Нападающий Ноттингем Фореста побил свой бомбардирский рекорд сезона

Англия

С таким темпом он также догонит лучшего бомбардира лесников

Нападающий Ноттингем Фореста побил свой бомбардирский рекорд сезона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Ноттингем Фореста" побил свой бомбардирский рекорд сезона.

В домашнем матче против "Брайтона" первый гол Криса Вуда стал 15-м в АПЛ нынешнего сезона. Таким образом нападающий побил свои прошлые сезонные рекорды, составляющие 14 голов.

Более того, Вуд оформил хет-трик в ворота "Брайтона" и уже приближается к лучшему бомбардиру "Ноттингема" в истории Стэну Коллимору, который забил 22 гола в сезоне 1994/95.

В таблице бомбардиров АПЛ Вуд сейчас делит третью строчку с нападающим "Ньюкасла" Александером Исаком.

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Напомним, что Крис Вуд перешёл в "Ноттингем Форест" в 2023 году из "Ньюкасла" за 17 млн евро.

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Источник:
OptaJoe
Опубликовал: Владислав Прийменко
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