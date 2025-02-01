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Нападающий Ноттингем Фореста побил свой бомбардирский рекорд сезона
С таким темпом он также догонит лучшего бомбардира лесников
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ноттингем Фореста" побил свой бомбардирский рекорд сезона.
В домашнем матче против "Брайтона" первый гол Криса Вуда стал 15-м в АПЛ нынешнего сезона. Таким образом нападающий побил свои прошлые сезонные рекорды, составляющие 14 голов.
His best goalscoring season in the Premier League ????— Premier League (@premierleague) February 1, 2025
Chris Wood. ???? pic.twitter.com/gb1S74Ut2M
Более того, Вуд оформил хет-трик в ворота "Брайтона" и уже приближается к лучшему бомбардиру "Ноттингема" в истории Стэну Коллимору, который забил 22 гола в сезоне 1994/95.
В таблице бомбардиров АПЛ Вуд сейчас делит третью строчку с нападающим "Ньюкасла" Александером Исаком.
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Напомним, что Крис Вуд перешёл в "Ноттингем Форест" в 2023 году из "Ньюкасла" за 17 млн евро.
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