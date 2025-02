Нападающий "Ноттингем Фореста" побил свой бомбардирский рекорд сезона.

В домашнем матче против "Брайтона" первый гол Криса Вуда стал 15-м в АПЛ нынешнего сезона. Таким образом нападающий побил свои прошлые сезонные рекорды, составляющие 14 голов.

His best goalscoring season in the Premier League ????



Chris Wood. ???? pic.twitter.com/gb1S74Ut2M