"Эвертон" забил один из самых быстрых голов в истории АПЛ

В матче против "Лестера" вратарь "ирисок" Джордан Пикфорд отдал голевую передачу на Дукуре и малийский полузащитник забил гол на 10-й секунде матча.

Это четвёртый быстрый гол в истории АПЛ.

7,69 с - Шейн Лонг ("Саутгемптон") 9,11 с - Филипп Биллинг ("Борнмут") 9,82 с - Ледли Кинг ("Тоттенхэм") 10,18 с - Абдулайе Дукуре ("Эвертон") 10,52 с - Алан Ширер ("Ньюкасл")

Для Дукуре это первый гол в Премьер-Лиге и второй за английский клуб в сезоне

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На момент написания новости "Эвертон" выигрывает "Лестер" со счётом 2:0. В таблице LIVE "Эвертон" поднимается на 15-е место.