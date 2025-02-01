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Эвертон забил один из самых быстрых голов в истории АПЛ

Англия
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Эвертон забил один из самых быстрых голов в истории АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Эвертон" забил один из самых быстрых голов в истории АПЛ

В матче против "Лестера" вратарь "ирисок" Джордан Пикфорд отдал голевую передачу на Дукуре и малийский полузащитник забил гол на 10-й секунде матча.

Это четвёртый быстрый гол в истории АПЛ.

7,69 с - Шейн Лонг ("Саутгемптон")

9,11 с - Филипп Биллинг ("Борнмут")

9,82 с - Ледли Кинг ("Тоттенхэм")

10,18 с - Абдулайе Дукуре ("Эвертон")

10,52 с - Алан Ширер ("Ньюкасл")

Для Дукуре это первый гол в Премьер-Лиге и второй за английский клуб в сезоне

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На момент написания новости "Эвертон" выигрывает "Лестер" со счётом 2:0. В таблице LIVE "Эвертон" поднимается на 15-е место.

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Источник:
Opta Joe
Опубликовал: Владислав Прийменко
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