Брентфорд – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Томас Франк давно известен своими экспериментами. Он любит находить для футболистов новые роли на поле и нападающий Льюис-Поттер, ставший фланговым защитником, не даст соврать.

Егор Ярмолюк в прошлый раз выступил на позиции вингера на левом фланге. Продолжится ли этот эксперимент в следующем матче?

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 2 февраля.

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