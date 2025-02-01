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Брентфорд – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Егор Ярмолюк получил новую роль в команде?

Брентфорд – Тоттенхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Томас Франк давно известен своими экспериментами. Он любит находить для футболистов новые роли на поле и нападающий Льюис-Поттер, ставший фланговым защитником, не даст соврать.

Егор Ярмолюк в прошлый раз выступил на позиции вингера на левом фланге. Продолжится ли этот эксперимент в следующем матче?

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 2 февраля.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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