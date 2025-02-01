Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Последние три матча между этими соперниками завершились неудачно для "красных дьяволов". За последний год "орлы" стали действительно неудобным соперником для них. Интересно, продолжится ли эта серия и в этот раз?

Оливер Гласнер, похоже, готов к такому вызову, его команда в неплохой форме.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 2 февраля.

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