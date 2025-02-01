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Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Оливер Гласнер попытается огорчить болельщиков на "Олд Траффорд"

Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine.

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Последние три матча между этими соперниками завершились неудачно для "красных дьяволов". За последний год "орлы" стали действительно неудобным соперником для них. Интересно, продолжится ли эта серия и в этот раз?

Оливер Гласнер, похоже, готов к такому вызову, его команда в неплохой форме.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 2 февраля.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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