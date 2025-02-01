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Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Оливер Гласнер попытается огорчить болельщиков на "Олд Траффорд"
Getty Images / Global Images Ukraine.
Последние три матча между этими соперниками завершились неудачно для "красных дьяволов". За последний год "орлы" стали действительно неудобным соперником для них. Интересно, продолжится ли эта серия и в этот раз?
Оливер Гласнер, похоже, готов к такому вызову, его команда в неплохой форме.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 2 февраля.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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