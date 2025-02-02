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Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Рубен Аморим в поисках стабильности
Getty Images / Global Images Ukraine
Кажется, что "Манчестер Юнайтед" понемногу поправляется. Они смогли одержать победу на классе, а еще вырвать результат на последних минутах, показав характер. Всё понемногу налаживается, но стабильности не хватает.
Ибо среди хороших выступлений есть такие провалы как с "Брайтоном" две недели назад. Чего ждать от их матча против "Пэлас"? затруднемся ответить однозначно.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 2 февраля.
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Английская Премьер-лига. 24-й тур.
2 февраля. 16:00. Манчестер. "Олд Траффорд"
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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