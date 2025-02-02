Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Кажется, что "Манчестер Юнайтед" понемногу поправляется. Они смогли одержать победу на классе, а еще вырвать результат на последних минутах, показав характер. Всё понемногу налаживается, но стабильности не хватает.

Ибо среди хороших выступлений есть такие провалы как с "Брайтоном" две недели назад. Чего ждать от их матча против "Пэлас"? затруднемся ответить однозначно.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 2 февраля.

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Английская Премьер-лига. 24-й тур.

2 февраля. 16:00. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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