Арсенал – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Пока украинский защитник является третьим выбором Артеты на позицию левого защитника. И это в лучшем случае, ведь там могут поставить и Якуба Кивиора. Матч против "Манчестер Сити" будет сложным, и придется немало поработать в обороне. Поэтому мы ожидаем в стартовом составе Льюиса-Скелли.

Но всегда хочется верить в лучшее, поэтому надеемся на хоть какое-то игровое время для Александра в таком ответственном матче.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 2 февраля.

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