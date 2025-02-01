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Арсенал – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Стоит ли рассчитывать Александру Зинченко на игровое время?
Getty Images / Global Images Ukraine
Пока украинский защитник является третьим выбором Артеты на позицию левого защитника. И это в лучшем случае, ведь там могут поставить и Якуба Кивиора. Матч против "Манчестер Сити" будет сложным, и придется немало поработать в обороне. Поэтому мы ожидаем в стартовом составе Льюиса-Скелли.
Но всегда хочется верить в лучшее, поэтому надеемся на хоть какое-то игровое время для Александра в таком ответственном матче.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 2 февраля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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