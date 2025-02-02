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Арсенал – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Артета против Гвардиолы

Арсенал – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Противостояние Микеля Артеты и Пепа Гвардиолы стало своеобразной классикой последних сезонов Английской Премьер-лиги. Даже если команды не находятся в своих оптимальных кондициях и уже не единолично ведут борьбу за чемпионство, интриги меньше не становится.

Очередная серия красивого противостояния состоится уже сегодня в Лондоне, поэтому с нетерпением ждем старта.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 2 февраля.

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Английская Премьер-лига. 24-й тур.

2 февраля. 18:30. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Арсенал" — "Манчестер Сити"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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