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Арсенал – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Артета против Гвардиолы
Getty Images / Global Images Ukraine
Противостояние Микеля Артеты и Пепа Гвардиолы стало своеобразной классикой последних сезонов Английской Премьер-лиги. Даже если команды не находятся в своих оптимальных кондициях и уже не единолично ведут борьбу за чемпионство, интриги меньше не становится.
Очередная серия красивого противостояния состоится уже сегодня в Лондоне, поэтому с нетерпением ждем старта.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 2 февраля.
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Английская Премьер-лига. 24-й тур.
2 февраля. 18:30. Лондон. "Эмирейтс"
Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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