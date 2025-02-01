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АПЛ. Борнмут – Ливерпуль 0:2. Мастер-класс от лучшего бомбардира чемпионата
Мо Салах on fire
Getty Images / Global Images Ukraine
АПЛ, 24-й тур
Стадион: "Вайталити Стэдиум" (Борнмут)
Главный судья: Данни Ингленд (Англия)
"Борнмут" – "Ливерпуль" 0:2
Голы: Салах (30, с пенальти; 75)
Гол Брукса, забитый на 38-й минуте, был отменен из-за офсайда после просмотра VAR
"Борнмут": Аррисабалага – Кук, Забарный, Хейсен, Керкез – Кристи (Джеббисон, 80), Адамс – Брукс (Тавернье, 66), Клюйверт, Семеньо – Уаттара
"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд (Брэдли, 70), Конате, Ван Дейк, Робертсон – Гравенберх, Макаллистер (Джонс, 61) – Салах (Эндо, 88), Собослаи, Гакпо (Нуньес, 70) – Диас
Предупреждения: Кристи (48), Хейсен (55) – Гравенберх (49), Макаллистер (54), Ван Дейк (66)
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