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АПЛ. Борнмут – Ливерпуль 0:2. Мастер-класс от лучшего бомбардира чемпионата

Англия

Мо Салах on fire

АПЛ. Борнмут – Ливерпуль 0:2. Мастер-класс от лучшего бомбардира чемпионата

Getty Images / Global Images Ukraine

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АПЛ, 24-й тур

Стадион: "Вайталити Стэдиум" (Борнмут)

Главный судья: Данни Ингленд (Англия)

"Борнмут" – "Ливерпуль" 0:2

Голы: Салах (30, с пенальти; 75)

Гол Брукса, забитый на 38-й минуте, был отменен из-за офсайда после просмотра VAR

"Борнмут": Аррисабалага – Кук, Забарный, Хейсен, Керкез – Кристи (Джеббисон, 80), Адамс – Брукс (Тавернье, 66), Клюйверт, Семеньо – Уаттара

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд (Брэдли, 70), Конате, Ван Дейк, Робертсон – Гравенберх, Макаллистер (Джонс, 61) – Салах (Эндо, 88), Собослаи, Гакпо (Нуньес, 70) – Диас

Предупреждения: Кристи (48), Хейсен (55) – Гравенберх (49), Макаллистер (54), Ван Дейк (66)

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
01.02.2025 в 19:07
Потрібно дати належне Забарному і К° , гра проти лідера була рівною . Але кілер МоСа і людина-павук Беккер зробили результат . YNWA !
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Комментарии 1
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
01.02.2025 в 19:07
Потрібно дати належне Забарному і К° , гра проти лідера була рівною . Але кілер МоСа і людина-павук Беккер зробили результат . YNWA !
Ответить
0
0

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