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АПЛ. Доминантная победа Миколенко и компании, первые три очка для Саутгемптона с ноября
А также поражение "Ньюкасла" в домашнем матче против "Фулхэма"
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На фоне центрального матча сегодняшнего игрового дня между "Борнмутом" и "Ливерпулем", на полях Англии проходили и другие матчи. В основном аутсайдеры лиги играли между собой, однако среди них есть и "Эвертон" Виталия Миколенко, а также интригующий матч между "Ньюкаслом" и "Фулхэмом". О трех встречах, проходивших параллельно, мы говорим подробнее.
АПЛ, 24-й тур
Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)
Главный судья: Даррен Бонд (Англия)
"Эвертон" — "Лестер" 4:0
Голы: Дукуре (1), Бету (6, 45+2), Ндиай (90)
"Эвертон": Пикфорд — О'Брайен, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко (Паттерсон, 88) — Гарнер (Айрогбунам, 83), Гейе — Линдстром (Дака, 75), Дукуре, Ндиай — Бету (Харрисон, 88)
"Лестер": Хермансен — Джастин (Кулибали, 82), Фас, Вестергор (Околи, 61), Кристиансен — Уинкс, Сумаре — Айю, Эль-Каннус, Де Кордова-Рид (Мавидиди, 82) — Варди (Дака, 61)
Предупреждения: нет.
АПЛ, 24-й тур
Стадион: "Портмен Роуд" (Испвич)
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
"Испвич" — "Саутгемптон" 1:2
Голы: Дилеп (31) — Арибо (21), Онуачу (88)
"Испвич": Мурич — Туанзебе, О'Ши, Гривз, Дэвис (Кларк, 88) — Морси, Каюсте (Тейлор, 77) — Хатчинсон, Энсисо (Херст, 90+2), Броудхед (Филоджен, 63) — Дилеп
"Саутгемптон": Рамсдейл — Бри, Беднарек, Харвуд-Беллис (Стивенс, 46 / Смоллбоун, 56) — Уокер-Питерс, Угочукву (Лаллана, 81), Арибо, Велинґтон (Сугавара, 81) — Фернандеш, Гренбек (Сулемана, 70) — Онуачу
Предупреждения: Веллингтон (40), Беднарек (74), Сугавара (90+5)
АПЛ, 24-й тур
Стадион: "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
"Ньюкасл" — "Фулхэм" 1:2
Голы: Мерфи (37) — Хименес (61), Муниз (83)
"Ньюкасл": Дубравка — Ливраменто (Триппьер, 64), Шер, Берн, Холл (Келли, 87) — Гимараэс (Майли, 87), Тонали, Жоэлинтон (Уиллок, 64) — Мерфи (Осула, 87), Исак, Гордон
"Фулхэм": Лено — Кастань, Андерсен, Бесси, Робинсон — Лукич, Берге — Траоре (Диоп, 88), Смит-Роу (Перейра, 72), Ивоби (Сессеньон, 79) — Хименес (Муниз, 73)
Предупреждения: Берн (35), Жоэлинтон (45+3), Тонали (78), Гордон (83) — Андерсен (17), Робинсон (20), Перейра (85), Лено (90+2)
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