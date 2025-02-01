Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Продолжает покорять таблицу бомбардиров. Лидер Ливерпуля отметился дублем в матче АПЛ
Легенда
Getty Images / Global Images Ukraine.
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах в матче с "Борнмутом" забил второй юбилейный гол в АПЛ.
На 28-й минуте матча Коди Гакпо заработал пенальти в ворота "Борнмута". К точке подошёл египетский нападающий.
Гол, забитый с пенальти, стал для Салаха 20-м забитым мячом в АПЛ в этом сезоне.
Relentless ????— Liverpool FC (@LFC) February 1, 2025
20 @premierleague goals so far this season for @MoSalah ???? pic.twitter.com/rytmZCTtnJ
Во втором тайме Салах забил ещё один гол в ворота "вишенок".
Мохамед Салах забил 25-й гол за "Ливерпуль" во всех турнирах. Кроме того, у египтянина 17 ассистов.
Популярное сейчас
- Вулверхэмптон готов отдать 20 млн евро за трансфер Бражко
- Полесье уволило вице-президента клуба по решению Буткевича
- "Застенчивый, мало говорит и не владеет английским". Кривцов дал характеристику Месси
- Гвардиола - о жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов: Это уже похоже на дерби
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
- Слава или любовь: бывшая девушка Рэшфорда раскрыла истинную причину расставания