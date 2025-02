Продолжает покорять таблицу бомбардиров. Лидер Ливерпуля отметился дублем в матче АПЛ

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах в матче с "Борнмутом" забил второй юбилейный гол в АПЛ.

На 28-й минуте матча Коди Гакпо заработал пенальти в ворота "Борнмута". К точке подошёл египетский нападающий.

Гол, забитый с пенальти, стал для Салаха 20-м забитым мячом в АПЛ в этом сезоне.

Relentless ????



20 @premierleague goals so far this season for @MoSalah ???? pic.twitter.com/rytmZCTtnJ