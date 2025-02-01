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Продолжает покорять таблицу бомбардиров. Лидер Ливерпуля отметился дублем в матче АПЛ

Англия
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Легенда

Продолжает покорять таблицу бомбардиров. Лидер Ливерпуля отметился дублем в матче АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine.

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Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах в матче с "Борнмутом" забил второй юбилейный гол в АПЛ.

На 28-й минуте матча Коди Гакпо заработал пенальти в ворота "Борнмута". К точке подошёл египетский нападающий.

Гол, забитый с пенальти, стал для Салаха 20-м забитым мячом в АПЛ в этом сезоне.

Во втором тайме Салах забил ещё один гол в ворота "вишенок".

Мохамед Салах забил 25-й гол за "Ливерпуль" во всех турнирах. Кроме того, у египтянина 17 ассистов.

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Английская Премьер-лига Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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