Они боролись. Ливерпуль прервал беспроигрышную серию Борнмута

В матче 24-го тура АПЛ, "Ливерпуль" прервал беспроигрышную серию "Борнмута".

Победив 2:0, "мерсисайдцы" прервали 11-матчевую серию "вишенок" без поражений. Последний раз "Борнмут" до этого матча проигрывал "Брайтону" дома 23 ноября (1:2).

После команда Забарного обыграла дома "Тоттенхэм" и "Ноттингем", выиграла выездные матчи с "Манчестер Юнайтед" и против "Ньюкасла", оформила ничью с "Челси".

Последний раз команда не забивала 26 декабря, сыграв нулевую ничью с "Борнмутом".

Но проигрывали и не забивали до матча с "Ливерпулем" в сентябре в матче против "Челси" 14 сентября (0:1).

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Напомним, что в матче против "Борнмута" два гола забил нападающий "мерсисайдцев" Мохамед Салах.