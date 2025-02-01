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Они боролись. Ливерпуль прервал беспроигрышную серию Борнмута
Но команда Забарного показала хорошую игру
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 24-го тура АПЛ, "Ливерпуль" прервал беспроигрышную серию "Борнмута".
Победив 2:0, "мерсисайдцы" прервали 11-матчевую серию "вишенок" без поражений. Последний раз "Борнмут" до этого матча проигрывал "Брайтону" дома 23 ноября (1:2).
После команда Забарного обыграла дома "Тоттенхэм" и "Ноттингем", выиграла выездные матчи с "Манчестер Юнайтед" и против "Ньюкасла", оформила ничью с "Челси".
Последний раз команда не забивала 26 декабря, сыграв нулевую ничью с "Борнмутом".
Но проигрывали и не забивали до матча с "Ливерпулем" в сентябре в матче против "Челси" 14 сентября (0:1).
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Напомним, что в матче против "Борнмута" два гола забил нападающий "мерсисайдцев" Мохамед Салах.
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