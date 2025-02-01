Лидер Ливерпуля обогнал легендарного футболиста Челси в списке бомбардиров всех времён

Лидер "Ливерпуля" догнал легендарного футболиста Челси в списке бомбардиров всех времён.

В матче против "Борнмута" Мохамед Салах забил свой 178-й гол в АПЛ. Он обошёл Френка Лэмпарда, который забил 177 голов.

Moving up the rankings yet again ????‍???????? pic.twitter.com/qyiUjlNX5P — Liverpool FC (@LFC) February 1, 2025

Чтобы догнать пятого в рейтинге Серхио Агуэро, Салаху нужно забить ещё 7 голов в турнире.

Лучшим бомбардиром всех времён в АПЛ признан Алан Ширер. Он забил 260 голов. На втором месте с 213-ю голами расположился Харри Кейн. Уэйн Руни с 208-ю голами третий.

Ниже на одну строчку Эндрю Коул со 187-ю голами.

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В этом сезоне Салах забил 21 гол в Премьер-Лиге.