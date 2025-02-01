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Лидер Ливерпуля обогнал легендарного футболиста Челси в списке бомбардиров всех времён

Англия
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Продолжает ставить рекорды

Лидер Ливерпуля обогнал легендарного футболиста Челси в списке бомбардиров всех времён

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лидер "Ливерпуля" догнал легендарного футболиста Челси в списке бомбардиров всех времён.

В матче против "Борнмута" Мохамед Салах забил свой 178-й гол в АПЛ. Он обошёл Френка Лэмпарда, который забил 177 голов.

Чтобы догнать пятого в рейтинге Серхио Агуэро, Салаху нужно забить ещё 7 голов в турнире.

Лучшим бомбардиром всех времён в АПЛ признан Алан Ширер. Он забил 260 голов. На втором месте с 213-ю голами расположился Харри Кейн. Уэйн Руни с 208-ю голами третий.

Ниже на одну строчку Эндрю Коул со 187-ю голами.

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В этом сезоне Салах забил 21 гол в Премьер-Лиге.

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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