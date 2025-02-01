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Лидер Ливерпуля обогнал легендарного футболиста Челси в списке бомбардиров всех времён
Продолжает ставить рекорды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лидер "Ливерпуля" догнал легендарного футболиста Челси в списке бомбардиров всех времён.
В матче против "Борнмута" Мохамед Салах забил свой 178-й гол в АПЛ. Он обошёл Френка Лэмпарда, который забил 177 голов.
Moving up the rankings yet again ???????????? pic.twitter.com/qyiUjlNX5P— Liverpool FC (@LFC) February 1, 2025
Чтобы догнать пятого в рейтинге Серхио Агуэро, Салаху нужно забить ещё 7 голов в турнире.
Лучшим бомбардиром всех времён в АПЛ признан Алан Ширер. Он забил 260 голов. На втором месте с 213-ю голами расположился Харри Кейн. Уэйн Руни с 208-ю голами третий.
Ниже на одну строчку Эндрю Коул со 187-ю голами.
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В этом сезоне Салах забил 21 гол в Премьер-Лиге.
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