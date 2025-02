Лидер Ливерпуля обогнал легендарного футболиста Челси в списке бомбардиров всех времён

Лидер "Ливерпуля" догнал легендарного футболиста Челси в списке бомбардиров всех времён.

В матче против "Борнмута" Мохамед Салах забил свой 178-й гол в АПЛ. Он обошёл Френка Лэмпарда, который забил 177 голов.

