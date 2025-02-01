АПЛ. Вулверхэмптон – Астон Вилла 2:0. Эмилиано Мартинес спасает от разгрома, но не от поражения

Несмотря на то, что команда Унаи Эмери пробилась напрямую в 1/8 Лиги Чемпионов, у них хватает игровых проблем и сейчас они далеко не в лучшей форме. Не смогли они справиться со сложным графиком АПЛ вместе с Лигой Чемпионов, из-за чего дела в национальном чемпионате продолжают складываться не лучшим образом. Тем не менее, выезд к "Вулверхэмптону" точно не выглядел как невероятно сложная задача, это абсолютно рабочий матч, в котором можно цепляться за результат.

Главная болячка бирмингемцев в последние недели - включение в игру буквально на отдельные периоды, на 10-15 минут и не более того. Благодаря такому стилю они вытащили ничью против "Арсенала", но в то же время много где теряли очки. Об этом прекрасно знали парни Витора Перейры. "Вулверхэмптон" понемногу находит себя после смены наставника, поэтому был готов принимать такую "Виллу".

Первый тайм охарактеризовать очень легко: очень вертикальный и прямолинейный футбол от хозяев, которые не стеснялись делать забросы и физически давить на линию обороны "Виллы" и Мартинеса в частности. А гости пытались играть больше в контроль и не спешили развивать собственные атаки, в основном играли в короткий пас, но без особых обострений. Именно прямолинейные и вертикальные "волки" были эффективнее. Они открыли счет уже на 12-й минуте.

Классно сместили акцент на левый фланг атаки, после чего плавно перевели мяч на противоположный фланг, откуда и последовала классная разрезная передача на Белльгара, который ворвался в штрафную и в ближний угол прошил Эмилиано Мартинеса. Первый гол для Жан-Рикнера на "Молинью", он праздновал его соответственно.

А до конца тайма Мартинес только и делал, что спасал свою команду. Сболютный провал от Камара, неоднократно выбиравшего неправильную позицию и не успевавшего за соперниками. Несколько выходов на вратаря, то от Куньи, то от Гедеша, однако все это потянул аргентинский голкипер. Если бы не он, то "Вилла" бы горела как минимум 3:0 до перерыва, а так всего один и можно было все исправить.

Эмери сразу начал исправлять, сделав сразу 4 замены после перерыва. В центр нападения вышел Дойнел Мален вместо Уоткинса, также появились мышцы в лице Амаду Онана, ну и Маатсен и Бейли должны были добавить скорости. По крайней мере после этого "Вулверхэмптон" уже не так смело бегал вперед и стал обороняться немного ниже, будто опасаясь собственного соперника.

Удалось гостям сравнять счет на старте второго тайма, однако офсайд зафиксировали у Роджерса, который блокировал Семеду, если бы не он, то красивый был бы розыгрыш со штрафного и сам гол. Вообще "Вилла" стала другой во второй половине встречи. Наверное, в тот момент "волки" очень пожалели, что забили всего гол перед этим. Но запала гостей хватило только на 15 минут. За это время они так и не забили, а после того сдерживать их снова стало легче.

Команда Витора Перейры полностью перешла на режим контратак и игры от своих ворот. На этом удалось даже забить еще один гол на последних минутах и закрыть все вопросы. Кунья выскочил на ворота, но ему мешал Конса. Матеус убрал защитника и ударил точно в дальний угол ворот Мартинеса. 2:0 и матч завершен. Это первая победа "волков" в АПЛ за последние 5 матчей, они покидают зону вылета и теперь на 17-й строчке. Что касается "Виллы", то их борьба за топ-4 сильно усложняется, пока они остаются 8-ми.

АПЛ, 24-й тур

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

"Вулверхэмптон" — "Астон Вилла" 2:0

Голы: Белльгар (12), Кунья (90+7)

"Вулверхэмптон": Са — Доэрти, Тоти, Агбаду — Семеду, Андре, Белльгар (С. Буэно, 88), Аит-Нури (Р. Гомеш, 73) — Сарабия (Хван, 79), Кунья — Гедеш (Р. Дойл, 73)

"Астон Вилла": Мартинес — Гарсия (Мален, 46), Конса, Камара, Динь (Маатсен, 46) — Богард (Неделькович, 84), Тилеманс — Макгинн, Роджерс, Рамзи (Онана, 46) — Уоткинс (Бэйли, 46)

Предупреждения: Сарабия (34), Кунья (90+8) — Макгинн (16), Роджерс (30), Богард (45+2)