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Далот не хочет быть частью худшей команды Манчестер Юнайтед в истории
Защитник говорит, что медийная критика от Аморима является положительной
Getty Images / Global Images Ukraine
После поражения 1:3 от "Брайтона" в прошлом месяце на "Олд Траффорд" Рубен Аморим назвал нынешний состав "Юнайтед" "худшей командой в истории клуба".
После победы над ФКСБ в Лиге Европы в четверг со счетом 2:0 Диогу Далот припомнил слова своего главного тренера.
"Я не хочу этого слышать. Поэтому моя задача состоит в том, чтобы продемонстрировать на следующей тренировке, что я не хочу быть частью худшей команды "Манчестер Юнайтед" в истории клуба.
Можно воспринимать эти слова негативно, но я вижу в них позитив, потому что хочу изменить ситуацию. Так же и мои партнеры по команде. И поэтому против ФКСБ мы это продемонстрировали. Надеюсь, в воскресенье против "Кристал Пэлас" мы сможем сделать это снова".
Далота также спросили, может ли Аморим быть слишком эмоциональным, ведь ранее сообщалось, что после поражения от "Брайтона" португалец разбил телевизор в раздевалке на "Олд Траффорд".
"Очевидно, что он эмоциональный. Он был таким и как игрок, и теперь как тренер. Я считаю, что именно это клубу и нужно. Если спросить фанатов, они всегда хотят лучшего для клуба. То же самое хочет и он. Если мы хотим побеждать и вернуть "Юнайтед" туда, где он должен быть, нам нужно соответствовать этим требованиям.
Футбол – это всегда непредсказуемо, но сейчас вы можете видеть, что мы стараемся быть стабильнее, чтобы выигрывать больше матчей, ведь именно к этому мы стремимся. Это не значит, что до конца сезона все будет прекрасно, но мы движемся в правильном направлении и сохраняем позитивный настрой. Все говорят о шторме, который сейчас переживает клуб, но он пройдет. Мы должны выстрадать это вместе, как команда, как клуб, а фанаты должны быть с нами. И я уверен, что мы снова поднимемся", – заявил футболист.
Если “Юнайтед” победит “Кристал Пэлас”, Аморим впервые в этом сезоне одержит две подряд победы в АПЛ. Далот, впрочем, был осторожен в высказываниях, когда его спросили, начала ли команда наконец находить свою игру под руководством нового тренера.
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