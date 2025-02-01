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Слот – о матче против Борнмута: Я не считаю, что мы контролировали игру
"Вишенки" были очень интенсивными
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер “Ливерпуля” Арне Слот прокомментировал победу своих подопечных в матче против “Борнмута”.
“Именно такую игру мы и ожидали. Они очень интенсивно играют и бегают каждую секунду.
Я говорил перед матчем, что когда мы вели 3:0 на “Энфилде” после перерыва, они все равно продолжали бежать. Нам пришлось играть на грани своих возможностей, и нам понадобилось немного удачи, чтобы выиграть этот матч. Они постоянно пытались что-то создавать.
Я не считаю, что мы контролировали игру. Это хорошая команда с хорошим тренером. Я очень рад, что мы смогли сохранить ворота сухими и забить два гола. Алиссон сыграл невероятно хорошо. Он был очень важен в течение многих лет. Другим предстоит судить, кто лучший в мире и лиге.
Возможно второй гол стал решающим в этой игре. Это был не самый простой момент, но Салах реализовал его, и это показывает, насколько высок у него уровень”, – сказал Слот.
“Ливерпуль” продолжает лидировать в АПЛ. Отрыв от второго "Арсенала" составляет девять очков.
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