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Новая Лига в карьере Асенсио. Куда перейдет вингер?

Англия

Однако в новом чемпионате поиграет не долго

Новая Лига в карьере Асенсио. Куда перейдет вингер?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Астон Вилла" арендует вингера "ПСЖ" Марко Асенсио. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Х.

По имеющейся информации, руководство "Виллы" и "ПСЖ" встретилось в переговорном процессе и решило, что испанец перейдет в английскую команду в рамках аренды до конца этого сезона без опции выкупа.

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Добавим, что именно сегодня бывший игрок "Реала" приедет в Англию на предстоящее медицинское обследование в штабе "Астон Виллы".

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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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