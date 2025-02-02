Новая Лига в карьере Асенсио. Куда перейдет вингер?

"Астон Вилла" арендует вингера "ПСЖ" Марко Асенсио. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в Х.

По имеющейся информации, руководство "Виллы" и "ПСЖ" встретилось в переговорном процессе и решило, что испанец перейдет в английскую команду в рамках аренды до конца этого сезона без опции выкупа.

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Добавим, что именно сегодня бывший игрок "Реала" приедет в Англию на предстоящее медицинское обследование в штабе "Астон Виллы".