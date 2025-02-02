Манчестер Юнайтед заинтересовался ямайским вингером Астон Виллы

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к Леону Бейли и Матису Телю.

Как отмечает The Athletic, руководство "красных дьяволов" еще не может определиться, кого они хотят видеть в составе команды. Им нравится игра как вингера "Астон Виллы" Леона Бейли, так и французского нападающего Матиса Теля.

Добавим, что переговоры ни с бирмингемцами, ни с мюнхенцами пока не продвинулись. Несмотря на ситуацию с переговорами, МЮ точно определился, что рассматривает только аренду футболистов.