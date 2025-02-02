  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. С игроком, который стал вторым в истории Вулверхэмптона, кто забил в АПЛ 25+ голов, продлили контракт
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С игроком, который стал вторым в истории Вулверхэмптона, кто забил в АПЛ 25+ голов, продлили контракт

Англия

До 2029 года

С игроком, который стал вторым в истории Вулверхэмптона, кто забил в АПЛ 25+ голов, продлили контракт

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Вулверхэмптон" продлил контракт с бразильским нападающим Матеусом Куньей.

Несмотря на то что игроком интересовались другие клубы, бразильский футболист был заинтересован в продолжении карьеры в АПЛ, а именно в составе "волков". "Вулверхэмптон" и игрок договорились о контракте до лета 2029 года.

Добавим, что вчера в матче против "Астон Виллы" Матеус Кунья забил свой 25-й гол за "Вулверхэмптон" и стал вторым игроком в истории клуба, забившим 25 или более мячей в английском чемпионате.

Читайте такжеАПЛ. Вулверхэмптон – Астон Вилла 2:0. Эмилиано Мартинес спасает от разгрома, но не от поражения
По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед заинтересовался ямайским вингером Астон Виллы
yellow-arrow
Новая Лига в карьере Асенсио. Куда перейдет вингер?
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча АПЛ на 02.02.2025
Вулверхэмптон Матеус Кунья
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Wolves
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости