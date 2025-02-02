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С игроком, который стал вторым в истории Вулверхэмптона, кто забил в АПЛ 25+ голов, продлили контракт
До 2029 года
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Вулверхэмптон" продлил контракт с бразильским нападающим Матеусом Куньей.
Несмотря на то что игроком интересовались другие клубы, бразильский футболист был заинтересован в продолжении карьеры в АПЛ, а именно в составе "волков". "Вулверхэмптон" и игрок договорились о контракте до лета 2029 года.
“Matheus loves the club, loves the fans and really appreciates the opportunity the club has given him."— Wolves (@Wolves) February 1, 2025
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Добавим, что вчера в матче против "Астон Виллы" Матеус Кунья забил свой 25-й гол за "Вулверхэмптон" и стал вторым игроком в истории клуба, забившим 25 или более мячей в английском чемпионате.
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