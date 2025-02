С игроком, который стал вторым в истории Вулверхэмптона, кто забил в АПЛ 25+ голов, продлили контракт

"Вулверхэмптон" продлил контракт с бразильским нападающим Матеусом Куньей.

Несмотря на то что игроком интересовались другие клубы, бразильский футболист был заинтересован в продолжении карьеры в АПЛ, а именно в составе "волков". "Вулверхэмптон" и игрок договорились о контракте до лета 2029 года.

“Matheus loves the club, loves the fans and really appreciates the opportunity the club has given him."



