Манчестер Юнайтед хочет отпустить до конца трансферного окна одного из защитников

“Манчестер Юнайтед” хочет отпустить левого защитника Тайлерра Маласию до конца текущего трансферного окна. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

"Красные дьяволы" вели переговоры с "Бенфикой" по переходу оборонца, но стороны в итоге не пришли к согласию.

Теперь МЮ будет рассматривать другие предложения по аренде нидерландского игрока.

Инсайдеры параллельно также сообщают, что манкунианцы оформили трансфер левого защитника “Лечче” Патрика Доргу.

Маласия выступает за МЮ с июля 2022 года. Тогда англичане купили его у "Фейнорда" за 15 млн евро. С тех пор он провел 47 матчей.