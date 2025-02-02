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Манчестер Юнайтед хочет отпустить до конца трансферного окна одного из защитников

Англия
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Не входит в планы Аморима

Манчестер Юнайтед хочет отпустить до конца трансферного окна одного из защитников

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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“Манчестер Юнайтед” хочет отпустить левого защитника Тайлерра Маласию до конца текущего трансферного окна. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

"Красные дьяволы" вели переговоры с "Бенфикой" по переходу оборонца, но стороны в итоге не пришли к согласию.

Теперь МЮ будет рассматривать другие предложения по аренде нидерландского игрока.

Инсайдеры параллельно также сообщают, что манкунианцы оформили трансфер левого защитника “Лечче” Патрика Доргу.

Маласия выступает за МЮ с июля 2022 года. Тогда англичане купили его у "Фейнорда" за 15 млн евро. С тех пор он провел 47 матчей.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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