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Манчестер Юнайтед хочет отпустить до конца трансферного окна одного из защитников
Не входит в планы Аморима
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
“Манчестер Юнайтед” хочет отпустить левого защитника Тайлерра Маласию до конца текущего трансферного окна. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
"Красные дьяволы" вели переговоры с "Бенфикой" по переходу оборонца, но стороны в итоге не пришли к согласию.
Теперь МЮ будет рассматривать другие предложения по аренде нидерландского игрока.
Инсайдеры параллельно также сообщают, что манкунианцы оформили трансфер левого защитника “Лечче” Патрика Доргу.
Маласия выступает за МЮ с июля 2022 года. Тогда англичане купили его у "Фейнорда" за 15 млн евро. С тех пор он провел 47 матчей.
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