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Решфорд сегодня пройдет медосмотр перед переходом в другой английский клуб. Соглашение закрыто
Знаменитое “Here we go” от Романо
Getty Images / Global Images Ukraine
Инсайдер Фабрицио Романо окончательно подтвердил переход нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Решфорда в "Астон Виллу".
Англичанин будет выступать в Бирмингеме на правах аренды до конца сезона. 70% зарплаты будут покрывать "львы".
Также в сделке есть опция выкупа. Если ее активируют, то Рэшфорд обойдется "Вилле" в 40 миллионов фунтов. Контракт автоматически заключится на 3,5 года.
Сегодня, 2 февраля, Маркус пройдет медицинское обследование перед трансфером.
В текущем сезоне Решфорд провел 24 матча во всех турнирах, в которых оформил 10 результативных действий (7+3). Аналитический портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 55 млн евро.
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