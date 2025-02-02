  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Решфорд сегодня пройдет медосмотр перед переходом в другой английский клуб. Соглашение закрыто
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Решфорд сегодня пройдет медосмотр перед переходом в другой английский клуб. Соглашение закрыто

Англия

Знаменитое “Here we go” от Романо

Решфорд сегодня пройдет медосмотр перед переходом в другой английский клуб. Соглашение закрыто

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Инсайдер Фабрицио Романо окончательно подтвердил переход нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Решфорда в "Астон Виллу".

Англичанин будет выступать в Бирмингеме на правах аренды до конца сезона. 70% зарплаты будут покрывать "львы".

Также в сделке есть опция выкупа. Если ее активируют, то Рэшфорд обойдется "Вилле" в 40 миллионов фунтов. Контракт автоматически заключится на 3,5 года.

Сегодня, 2 февраля, Маркус пройдет медицинское обследование перед трансфером.

В текущем сезоне Решфорд провел 24 матча во всех турнирах, в которых оформил 10 результативных действий (7+3). Аналитический портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 55 млн евро.

По теме
yellow-arrow
Арсенал – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед – Кристал Пэлас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед хочет отпустить до конца трансферного окна одного из защитников
Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости