Решфорд сегодня пройдет медосмотр перед переходом в другой английский клуб. Соглашение закрыто

Инсайдер Фабрицио Романо окончательно подтвердил переход нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Решфорда в "Астон Виллу".

Англичанин будет выступать в Бирмингеме на правах аренды до конца сезона. 70% зарплаты будут покрывать "львы".

Также в сделке есть опция выкупа. Если ее активируют, то Рэшфорд обойдется "Вилле" в 40 миллионов фунтов. Контракт автоматически заключится на 3,5 года.

Сегодня, 2 февраля, Маркус пройдет медицинское обследование перед трансфером.

В текущем сезоне Решфорд провел 24 матча во всех турнирах, в которых оформил 10 результативных действий (7+3). Аналитический портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 55 млн евро.