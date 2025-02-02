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Челси – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Грэм Поттер возвращается на "Стэмфорд Бридж"

Челси – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший наставник "Челси" не так давно возобновил свою тренерскую деятельность и теперь возглавляет "Вест Хэм". На "Стэмфорд Бридж" у Грэма Поттера вышло не очень успешно и он точно захочет показать "синим", что проблема была не в нем.

Это матч, в котором личного будет достаточно. Теперь это не просто лондонское дерби, с фигурой Поттера градус напряжения вырос в несколько раз.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 3 февраля.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Челси" — "Вест Хэм"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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