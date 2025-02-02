Челси – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Бывший наставник "Челси" не так давно возобновил свою тренерскую деятельность и теперь возглавляет "Вест Хэм". На "Стэмфорд Бридж" у Грэма Поттера вышло не очень успешно и он точно захочет показать "синим", что проблема была не в нем.

Это матч, в котором личного будет достаточно. Теперь это не просто лондонское дерби, с фигурой Поттера градус напряжения вырос в несколько раз.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 3 февраля.

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