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Челси – Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Грэм Поттер возвращается на "Стэмфорд Бридж"
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший наставник "Челси" не так давно возобновил свою тренерскую деятельность и теперь возглавляет "Вест Хэм". На "Стэмфорд Бридж" у Грэма Поттера вышло не очень успешно и он точно захочет показать "синим", что проблема была не в нем.
Это матч, в котором личного будет достаточно. Теперь это не просто лондонское дерби, с фигурой Поттера градус напряжения вырос в несколько раз.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 3 февраля.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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