Оба этого хотели. Нападающий Брайтона вернётся к знакомому тренеру

Нападающий "Брайтона" вернётся к знакомому тренеру.

Журналист SkySports Дхармеш Шет сообщает, что "Вест Хэм" и "Брайтон" договорились о подписании нападающего Эвана Фергюсона в аренду до конца сезона.

По ожиданиям, Фергюсон отправится в Лондон сегодня днём для прохождения медосмотра.

Фергюсон появился впервые за шесть недель на поле в матче против "Ноттингем Фореста" (0:7). Он вышел на 73-й минуте, заменив Дэнни Уэлбека.

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В этом сезоне Фергюсон провёл за "Брайтон" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

Лондонский "Вест Хэм" тренирует Грэм Поттер, который работал с ирландским нападающим в "Борнмуте".