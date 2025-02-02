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Оба этого хотели. Нападающий Брайтона вернётся к знакомому тренеру
Сегодня он отправится в Лондон
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Брайтона" вернётся к знакомому тренеру.
Журналист SkySports Дхармеш Шет сообщает, что "Вест Хэм" и "Брайтон" договорились о подписании нападающего Эвана Фергюсона в аренду до конца сезона.
По ожиданиям, Фергюсон отправится в Лондон сегодня днём для прохождения медосмотра.
Фергюсон появился впервые за шесть недель на поле в матче против "Ноттингем Фореста" (0:7). Он вышел на 73-й минуте, заменив Дэнни Уэлбека.
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В этом сезоне Фергюсон провёл за "Брайтон" 15 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.
Лондонский "Вест Хэм" тренирует Грэм Поттер, который работал с ирландским нападающим в "Борнмуте".
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