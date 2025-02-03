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Челси – Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
Обновлено

Энцо Мареска попытается реабилитироваться за поражение от "Сити"

Челси – Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Последние полтора месяца в "Челси" прошли невероятно проблемно и поражение против "Сити" прошлого тура выглядит как логическое продолжение всех преследующих "синих" проблем.

Впрочем, нужно как-то все исправлять и матч против "Вест Хэма" выглядит как неплохая возможность это сделать.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 3 февраля.

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Английская Премьер-лига. 24-й тур.

3 февраля. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Челси" — "Вест Хэм"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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