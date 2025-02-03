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Челси – Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Энцо Мареска попытается реабилитироваться за поражение от "Сити"
Getty Images / Global Images Ukraine
Последние полтора месяца в "Челси" прошли невероятно проблемно и поражение против "Сити" прошлого тура выглядит как логическое продолжение всех преследующих "синих" проблем.
Впрочем, нужно как-то все исправлять и матч против "Вест Хэма" выглядит как неплохая возможность это сделать.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 3 февраля.
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Английская Премьер-лига. 24-й тур.
3 февраля. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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