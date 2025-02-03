Челси – Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Последние полтора месяца в "Челси" прошли невероятно проблемно и поражение против "Сити" прошлого тура выглядит как логическое продолжение всех преследующих "синих" проблем.

Впрочем, нужно как-то все исправлять и матч против "Вест Хэма" выглядит как неплохая возможность это сделать.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 3 февраля.

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Английская Премьер-лига. 24-й тур.

3 февраля. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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