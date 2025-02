В последний момент перехватили у другого клуба АПЛ. Тоттенхэм представил нового защитника

"Тоттенхэм" представил нового защитника.

Защитник "Ланса" Кевин Дансо на правах аренды сыграет за "Тоттенхэм". Об этом сообщил английский клуб.

Осталось получить международное разрешение и разрешение на работу.

Клуб официально представил игрока

We are delighted to announce the signing of Kevin Danso on loan from Ligue 1 side RC Lens, subject to international clearance and work permit ✍️