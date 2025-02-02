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В последний момент перехватили у другого клуба АПЛ. Тоттенхэм представил нового защитника
Ого! Им не отказали
Фото - Tottenham
"Тоттенхэм" представил нового защитника.
Защитник "Ланса" Кевин Дансо на правах аренды сыграет за "Тоттенхэм". Об этом сообщил английский клуб.
Осталось получить международное разрешение и разрешение на работу.
Клуб официально представил игрока
We are delighted to announce the signing of Kevin Danso on loan from Ligue 1 side RC Lens, subject to international clearance and work permit ✍️— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 2, 2025
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Дансо, уже играл в Англии. В сезоне 2019/20 годах он на правах аренды выступал за "Саутгемптон".
Отметим, что "Тоттенхэм" перехватил защитника у "Вулверхэмптона", где в воскресенье он должен был пройти медосмотр.
За "Ланс" 26-летний защитник сыграл в 14-ти матчах, в которых получил 4 жёлтых карточки.
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