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В последний момент перехватили у другого клуба АПЛ. Тоттенхэм представил нового защитника

Англия

Ого! Им не отказали

В последний момент перехватили у другого клуба АПЛ. Тоттенхэм представил нового защитника

Фото - Tottenham

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"Тоттенхэм" представил нового защитника.

Защитник "Ланса" Кевин Дансо на правах аренды сыграет за "Тоттенхэм". Об этом сообщил английский клуб.

Осталось получить международное разрешение и разрешение на работу.

Клуб официально представил игрока

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Дансо, уже играл в Англии. В сезоне 2019/20 годах он на правах аренды выступал за "Саутгемптон".

Отметим, что "Тоттенхэм" перехватил защитника у "Вулверхэмптона", где в воскресенье он должен был пройти медосмотр.

За "Ланс" 26-летний защитник сыграл в 14-ти матчах, в которых получил 4 жёлтых карточки.

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Тоттенхэм (Лондон) Ланс Кевин Дансо
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Источник:
Tottenham
Опубликовал: Владислав Прийменко
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